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США предупреждали Украину о намерениях по "Северному потоку – 2" – Блинкен

9 июня 2021 0:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что был удивлен отказом Соединенных Штатов от санкций против российского трубопровода

Глава Госдепа США Энтони Блинкен утверждает, что Соединенные Штаты предупреждали Украину о своих намерениях отказаться от санкций против оператора "Северного потока – 2"компании Nord Stream 2 AG, и предположил, что президента Владимира Зеленского не поставили об этом в известность.

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Об этом он заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"На самом деле мы сообщили украинским партнерам о наших намерениях по трубопроводу ("Северный поток – 2". – Ред.). Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была", – сказал Блинкен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что узнал об отказе США вводить новые санкции против "Северного потока – 2" через прессу и "был удивлен несколько раз". Он также уверен, что решение администрации Джо Байдена не направлено на поддержку Украины и может "ослабить доверие" украинцев к США.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

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В то ж время, по словам Энтони Блинкена, Соединенные Штаты сотрудничают с Германией в изучении компенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но в то же время не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Смотрите больше, что произошло в Украине и мире 8 июня, в новостях "Сегодня".

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