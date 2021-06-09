США предупреждали Украину о намерениях по "Северному потоку – 2" – Блинкен

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что был удивлен отказом Соединенных Штатов от санкций против российского трубопровода

Глава Госдепа США Энтони Блинкен утверждает, что Соединенные Штаты предупреждали Украину о своих намерениях отказаться от санкций против оператора "Северного потока – 2"компании Nord Stream 2 AG, и предположил, что президента Владимира Зеленского не поставили об этом в известность.

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Об этом он заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"На самом деле мы сообщили украинским партнерам о наших намерениях по трубопроводу ("Северный поток – 2". – Ред.). Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была", – сказал Блинкен.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что узнал об отказе США вводить новые санкции против "Северного потока – 2" через прессу и "был удивлен несколько раз". Он также уверен, что решение администрации Джо Байдена не направлено на поддержку Украины и может "ослабить доверие" украинцев к США.

Напомним, в Белом доме ранее заявили, что нельзя остановить "Северный поток – 2", ведь он почти готов.

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В то ж время, по словам Энтони Блинкена, Соединенные Штаты сотрудничают с Германией в изучении компенсаций Украине за возможную потерю транзитных платежей, когда будет достроен "Северный поток – 2", но в то же время не исключают, что еще введут санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG.

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