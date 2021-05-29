США прекращают авиасообщение с Беларусью и вводят санкции против госпредприятий

Гражданам США будет запрещено заключать с подсанкционными предприятиями какие-либо сделки и работать в их интересах

США приостанавливают двустороннее соглашение с Беларусью об авиаперелетах и готовят санкции против против режима Александра Лукашенко из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания оппозиционера Романа Протасевича.

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Об этом сообщила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Мы принимаем эти меры вместе с нашими партнерами и союзниками, чтобы привлечь режим к ответственности за свои действия и продемонстрировать нашу приверженность чаяниям народа Беларуси", – заявила Псаки.

В заявлении, которое обнародовали на официальном сайте Белого Дома говорится, что будет прекращено действие Соглашения о воздушном сообщении с Беларусью от 3 декабря 2019 года, которое разрешает авиаперелеты между двумя странами.

Кроме того, США возобновляет санкции против некоторых государственных белорусских предприятий – гражданам США будет запрещено заключать с ними какие-либо сделки и работать в их интересах.

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Также, Штаты совместно с Евросоюзом США разрабатывают список адресных санкций против политиков в Беларуси, которые имеют отношения к коррупции, фальсификации выборов президента и задержанию Романа Протасевича.

Как уже сообщалось, 23 мая белорусские власти, угрожая истребителем, вынудили сесть в Минске пассажирский самолет Ryanair, после чего задержали Протасевича и его девушку-россиянку. В связи с этим ЕС уже запретил самолетам европейских авиакомпаний пересекать белорусское воздушное пространство и закрыл небо для "Белавиа".

Напомним, накануне генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири написал белорусским властям письмо, назвав захват самолета "незаконным и предумышленным угоном". А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение о принудительной посадке в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту власти Беларуси приняли в координации с Россией.