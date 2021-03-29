США придумали собственный COVID-паспорт: что известно

Администрация президента США и частные компании начали совместную разработку электронных паспортов вакцинации от COVID-19. Предполагается, что паспорта будут бесплатными, а доступ к ним обеспечит приложение для смартфона. Те, у кого нет смартфона, смогут распечатать документ на бумаге.

Реклама

Об этом пишет The Washington Post.

Паспорта вакцинации вводят ради восстановления "нормальной жизни", говорят в Белом доме. Согласно плану, вакцинированные получат доступ к путешествиям, посещению концертов, спортивных и других массовых мероприятий и т.д.

Заняться ковидными паспортами в Белом доме решили после увеличения количества компаний, которые настаивают на получении от граждан доказательств сделанных прививок.

Сейчас власть работает над тем, чтобы сделать систему сертификатов о вакцинации максимально защищенной от взломов и подделок, пишет издание.

Реклама

Напомним, ранее в Нью-Йорке ввели электронный паспорт вакцинации – цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса. Он позволит привитым от COVID-19 американцам участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.

А в Евросоюзе с 15 июня введут единый для всех граждан еврозоны сертификат вакцинации от коронавируса:

Видео: Сегодня

При этом Всемирная организация здравоохранения – против ковидних паспортов. Руководитель ВОЗ заявил, что так называемые вакцинные паспорта против COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Это не этично, считают в ВОЗ, поскольку вакцины против коронавируса до сих пор доступны не во всем мире.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама