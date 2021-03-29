Українська
$ 27,97
32,95
  1. Мировые новости
  2. США

США придумали собственный COVID-паспорт: что известно

29 марта, 10:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Работа над проектом внедрения документа уже началась

Администрация президента США и частные компании начали совместную разработку электронных паспортов вакцинации от COVID-19. Предполагается, что паспорта будут бесплатными, а доступ к ним обеспечит приложение для смартфона. Те, у кого нет смартфона, смогут распечатать документ на бумаге.

Реклама

Об этом пишет The Washington Post.

Паспорта вакцинации вводят ради восстановления "нормальной жизни", говорят в Белом доме. Согласно плану, вакцинированные получат доступ к путешествиям, посещению концертов, спортивных и других массовых мероприятий и т.д.

Заняться ковидными паспортами в Белом доме решили после увеличения количества компаний, которые настаивают на получении от граждан доказательств сделанных прививок.

Сейчас власть работает над тем, чтобы сделать систему сертификатов о вакцинации максимально защищенной от взломов и подделок, пишет издание.

В тренде
Не только новые штаммы: в США назвали причины роста заболеваемости COVID-19
Реклама

Напомним, ранее в Нью-Йорке ввели электронный паспорт вакцинации – цифровой сертификат, который будет использоваться для официального подтверждения того, что человек вакцинировался от коронавируса. Он позволит привитым от COVID-19 американцам участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по стране.

А в Евросоюзе с 15 июня введут единый для всех граждан еврозоны сертификат вакцинации от коронавируса:

Видео: Сегодня

При этом Всемирная организация здравоохранения – против ковидних паспортов. Руководитель ВОЗ заявил, что так называемые вакцинные паспорта против COVID-19 не должны использоваться для международных поездок. Это не этично, считают в ВОЗ, поскольку вакцины против коронавируса до сих пор доступны не во всем мире.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США сертификат документ вакцинация COVID-19 электронный паспорт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследование
Последствия COVID-19 остаются и через 5 месяцев после выписки – исследованиеДругие страны
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детях
Pfizer начала испытывать вакцину от коронавируса на детяхСША
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в США
Идут на мировой рекорд: Байден удвоил цель по вакцинации в СШАСША
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей США
Представили устаревшие данные: AstraZeneca заподозрили в обмане властей СШАСША
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцах
Pfizer начинает испытания COVID-вакцины на младенцахСША
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинации
Коронавирус в Нью-Йорке: ввели электронный паспорт вакцинацииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять