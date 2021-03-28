США пригрозили Германии новыми санкциями из-за "Северного потока-2"

США дали понять властям Германии, что если они продолжат строить "Северный поток-2", то санкции будут усилены.

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Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

"Мы просто хотели убедиться, что в нашей позиции не было двусмысленности, чтобы наши друзья и партнеры понимали нас", – сказал Блинкен.

По его словам, во время недавней встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом он постарался донести, что США рассматривают трубопровод как плохую сделку.

"Это дает России больше возможностей для использования энергии в качестве инструмента принуждения", - сказал он.

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Блинкен напомнил о санкциях, которые США ввели из-за строительства трубопровода.

"Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры", – сказал госсекретарь США.

Ранее мы сообщали, что Белый дом готовит новые санкции против "Северного потока – 2". Байден назвал проект "невыгодной сделкой для Европы", но в то же время США хотят укрепить отношения с Германией, выступающей за завершение строительства без помех.

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