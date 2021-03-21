США пригрозили Индии санкциями за покупку ракетных систем у России

Первые поставки С-400 в Индию ожидаются к концу года

Соединенные Штаты призывают Индию отказаться от покупки российских зенитно-ракетных системы С-400, иначе против нее могут быть введены санкции.

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Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает DW.

Соответствующий вопрос обсуждался 20 марта на встрече министров обороны США и Индии.

"Соединенные Штаты настоятельно призывают своих союзников и партнеров воздержаться от совершения покупок, которые вызовут санкции со стороны Вашингтона", – сказал Остин..

Контракт на поставку С-400 в Индию Нью-Дели подписало с Москвой еще в 2018 году, и первые поставки ожидаются до конца текущего года.

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Отмечается, что Индия уже перевела России 800 млн долларов по данному договору.

Напомним, в декабре 2020 года Соединенные Штаты ввели санкции из-за покупки российских зенитно-ракетных систем С-400 против турецкого Управления оборонной промышленности, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан Турции.

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