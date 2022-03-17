США приняли законопроект о приостановлении нормальных торговых отношений с РФ

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла законопроект о приостановке нормальных торговых отношений с Российской Федерацией.
Об этом сообщает CNN.
Принятие законопроекта
Как отмечается, за принятие документа было 424 голоса, против – 8. Законопроект будет направлен в Сенат.
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Документ приостанавливает нормальные торговые отношения не только с Россией, но и с Беларусью. Его представили демократ Ричард Нил и республиканец Кевин Брэйди.
Также они сделали совместное заявление:
"Мы должны сделать все возможное, чтобы привлечь Путина к ответственности за бессмысленные нападения на украинский народ и подрыв глобальной стабильности. Приостановка нормальных торговых отношений является важной частью наших усилий по восстановлению мира, спасения жизни и защиты демократии".
Напомним, из-за полномасштабного вторжения России в Украину американская биофармацевтическая компания AbbVie прекращает поставки в РФ ботокса и филлеров.
Также сообщается, что компания продолжит следить за безопасностью своих сотрудников в Украине и близлежащем регионе.
Война в Украине 17 марта:
- Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что на украинской земле смерть постигла 15 тысяч военных России. Сейчас оккупанты избегают ближних боев, а удары наносят с воздуха.
- Противник продолжает атаковать Украину. Враг в полной мере не достиг ни одной стратегической цели наступательной операции.
- Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
- Враг оккупировал около 70% территории Луганской области. Там уже начинают подключать российское телевидение, чтоб распространять российскую пропаганду и фейки.
- Командиры армии агрессора бегут, оставляя солдат без еды и оружия: об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта с родителями.
- Российские военные наступают по двум направлениям, на остальных – укрепляют позиции и проводят перегруппировку, сообщили в Генштабе ВСУ.