США приветствуют объявление подозрений бывшим топ-менеджерам ПриватБанка

В Соединенных Штатах приветствуют действия Национального бюро расследований и Офиса генпрокурора Украины по объявлению подозрений бывшим топ-менеджерам ПриватБанка по делу о растрате 136 млн гривен.

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Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Twitter.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков", – говорится в сообщении.

Дипломаты считают, что такие действия отважные и являются важным шагом в борьбе с коррупцией.

Напомним, 23 февраля сотрудники НАБУ объявили подозрения бывшим топ-менеджерам ПриватБанка в деле о растрате 136 млн гривен. Речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, экс-председателе правления банка (Александре Дубилете) и начальнице департамента финансового менеджмента Елене Бычихиной.

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Мы также сообщали, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала новые подозрения в деле ПриватБанка.

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