Новая ссора России и США: уроженцев Курил признали японцами

В США россиян, которые родились на Южных Курилах, назвали уроженцами Японии.

Реклама

Об этом говорится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.

Как пишет японская газета Hokkaido Shimbun, в инструкции для желающих принять участие в программе Diversity Visa отмечается, что люди, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, относятся к Японии. А лица, родившиеся на Южном Сахалине, относятся к России.

Резиденты США, в том числе обладатели грин-карт, обязаны платить налоги со всех доходов, независимо от того, в какой стране они получены.

В ответ на это Россия призвала США "знать красные линии" и обвинила американцев в том, что американцы якобы ставят под сомнение итоги Второй Мировой войны и поощряют реваншизм.

Реклама

"Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 года Курильские острова отошли СССР… Знайте свои границы и "красные линии", – говорится в сообщении.

Япония претендует на острова Южнокурильской гряды по Трактату о торговле и границах 1855 года. В Японии территориальный спор с РФ официально называют вопросом о "северных территориях". При этом Россия настаивает на том, что Курилы вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны.

Напомним., что переговоры о мирном договоре Россия и Япония с переменным успехом ведут с середины прошлого века. В прошлому году президент РФ Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились активизировать этот процесс на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года, в которой говорится о прекращении состояния войны между государствами и восстановлении их дипломатических и консульских отношений.

В то же время в 2018 году России разместила военную авиацию на Курилах. Токио выразил Москве протест по этому поводу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама