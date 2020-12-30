США призвали Китай освободить журналистку, которая освещала ситуацию с COVID-19 в Ухане

США призвали Китай немедленно освободить журналистку Чжан Чжань, которая освещала вспышку коронавируса в Ухане и жизнь в городе.

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Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Майка Помпео.

"Мы призываем правительство КНР немедленно и без всяких условий освободить ее", – говорится в заявлении.

По словам Помпео, ложь – это характерная черта авторитарных режимов.

Он также отметил, что Коммунистическая партия Китая изначально ограничивала и манипулировала информацией о вспышке COVID-19 в городе Ухань и заставляла молчать всех смельчаков, которые рассказывали правду.

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Напомним, в Китае суд приговорил к четырем годам тюремного заключения из пяти возможных гражданскую журналистку Чжан Чжань, которая в начале года широко освещала вспышку на тот момент еще неизвестной инфекции в городе Ухань. Впоследствии вирус спровоцировал всемирную пандемию COVID-19.

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