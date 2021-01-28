США хотят выяснить причины пандемии COVID-19

Власти Соединенных Штатов считают, что мировое сообщество должно провести полноценное международное расследование в отношении источника распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга в среду, передает DW.

В США считают, что в первую очередь надо выяснить истоки начала эпидемии COVID-19 в Китае.

"Нам необходимо добраться до истоков в первые дни пандемии в Китае, и мы поддержим международное расследование, которое, как нам кажется, должно быть полноценным и ясным", – сказала Псаки.

Напомним, за минувшую неделю из-за коронавируса в мире умерли почти 100 тысяч человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19. Количество инфицированных увеличилось за семь дней более чем на 4,1 млн.

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Также известно, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 100 млн человек. От осложнений, вызванных COVID-19, умерло уже более двух миллионов человек.

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