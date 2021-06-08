США продлили санкции против Беларуси

Байден заявил, что действия властей Беларуси по-прежнему создают необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во вторник, 8 июня, подписал постановление о продлении еще на год американских санкций против властей Беларуси и уведомил об этом Конгресс США.

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Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Действия и политика отдельных членов правительства Беларуси и других лиц продолжают создавать необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в постановлении.

Санкции, о которых идет речь были введены против руководства Беларуси еще в июне 2006 года, после прошедших за пару месяцев до этого "фундаментально недемократических выборах".

В Белом доме отметили, что зафиксированные тогда "нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями людей, а также с коррупцией и злоупотреблением полномочиями", сохранились до сих пор.

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Напомним, Европейский Союз на следующей неделе, скорее всего, утвердит санкции против представителей белорусской власти, ответственных за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

В апреле Министерство финансов США возобновило ранее введенные, но затем приостановленные санкции против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси из-за "вопиющего игнорирования белорусскими властями прав человека" и невыполнения Беларусью своих обязательств по международному праву.

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