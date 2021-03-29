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США продлили санкции против России за кибератаки

29 марта, 23:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В стране также продлено чрезвычайное положение

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена продлила срок действия чрезвычайного положения в стране и санкций, введенных ранее из-за массированых кибератак из иностранных государств, в том числе из России.

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Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Белого дома.

Чрезвычайное положение было введено в США 1 апреля 2015 года "для устранения серьезной угрозы национальной безопасности из-за распространения злонамеренных действий с использованием киберпространства, исходящей от лиц, находящихся за пределами США". И с тех пор эта мера неоднократно продлевалась.

Согласно решение о продлении ЧП и санкций с 1 апреля 2021 года основано на том, что иностранные кибератаки до сих пор угрожают Соединенным Штатам.

"Существенные злонамеренные действия в киберпространстве по-прежнему представляют необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политике и экономики Соединенных Штатов", – говорится в заявлении.

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Отметим, вопрос защиты американских сетей приобрел особую актуальность в Белом доме, Пентагоне и спецслужбах в последнее время – после публичного разоблачения серьезного вмешательства в почтовые системы Microsoft, которые используют малый бизнес, местные органы власти, а также, по некоторым сведениям, ключевые военные подрядчики в США.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы расширить санкции против России, агрессивное поведение которой является ключевой проблемой как для Вашингтона, так и для НАТО

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