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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США проведут встречу по вопросам безопасности Украины: приглашены 40 стран

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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23 апреля, 07:41
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Среди прочего участники обсудят, как могут продолжать помогать нашей стране
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министры обороны и высшие генералы 20 стран уже приняли приглашение приехать на встречу.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министры обороны и высшие генералы 20 стран уже приняли приглашение приехать на встречу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пентагон пригласил 40 союзников встретиться в Германии на следующей неделе, чтобы обсудить долгосрочные потребности Украины в области безопасности.

Об этом пишет AFP.

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Что будет обсуждаться

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что министры обороны и высшие генералы 20 стран, входящих и не входящих в НАТО, уже приняли приглашение министра обороны США Ллойда Остина на встречу во вторник, 26 апреля, на авиабазе Рамштайн в западной Германии.

Он назвал встречу "консультацией", где будут рассматриваться вопросы о том, как партнеры Украины могут способствовать укреплению ее военной мощи после окончания войны.

"Речь идет в основном о модернизации и обеспечении того, чтобы их вооруженные силы (Украины – ред.) оставались мощными и способными двигаться вперед. Речь идет не о гарантиях безопасности, а об их фактическом военном положении", – сказал он.

Кирби сказал, что страны обсудят, как они могут продолжать помогать Украине с текущими потребностями, а также какое оружие могут поставлять различные партнеры по мере развития войны. По его словам, встреча будет проходить не под эгидой НАТО и необязательно приведет к немедленным конкретным результатам.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин скорее всего считает, что Запад потеряет интерес к Украине и перестанет ей помогать, но это не так. Об этом на своей странице в Twitter написал президент США Джо Байден.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

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