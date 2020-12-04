США расширили санкции против Китая: кто попал в черный список

Данные организации сотрудничают с военно-промышленным комплексом Китая, считают в Пентагоне

Соединенные Штаты внесли в черный список четыре китайские компании. Об этом сообщает Минобороны США.

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Согласно сообщению, в список попали China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC), China International Engineering Consulting Corp. (CIECC), China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) и Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

"Пентагон готов противодействовать стратегии Китая по развитию военно-гражданского сектора", — считают в ведомстве.

Уточняется, что данные организации сотрудничают с военно-промышленным комплексом Китая. Нахождение компании в "черном списке" позволяет президенту США вводить санкции на любую коммерческую организации в США.

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Напомним, как заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина, Китай после президентских выборов в Соединенных Штатах пытается оказывать влияние на потенциальных сотрудников администрации нового американского президента Джо Байдена.

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Напомним, лишь спустя месяц после голосования в США лидер КНР Си Цзиньпин поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах.

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