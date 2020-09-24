США расширили список санкций против Ирана. Власти добавили в него двух судей, три тюрьмы и отделение Революционного суда в городе Шираз.
Об этом сообщили в Министерстве финансов США.
Также под санкции попали исправительные учреждения, которые расположены в таких городах: Урмия, Мешхед и Шираз.
По словам специального представителя США по Ирану Эллиота Абрамса, в связи с казнью 27-летнего борца Навида Афкари в ближайшее время будут введены санкции в отношении иранских официальных лиц.
Также новости "Сегодня" писали о том, что США расширили санкции против Ирана. Вашингтон пошел на такие меры, чтобы помешать поставкам в Тегеран, которые могут использоваться в ядерной, ракетной и военной программах.
Напомним, США готовят персональныесанкции против чиновников Беларуси, причастных к репрессиям в стране и нарушениям прав человека.
Недавно США расширили список санкций, связанных с вмешательством в американские выборы. В список попали восемь граждан России.
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