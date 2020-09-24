Под санкции попали исправительные учреждения и судьи

США расширили список санкций против Ирана. Власти добавили в него двух судей, три тюрьмы и отделение Революционного суда в городе Шираз.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Также под санкции попали исправительные учреждения, которые расположены в таких городах: Урмия, Мешхед и Шираз.

По словам специального представителя США по Ирану Эллиота Абрамса, в связи с казнью 27-летнего борца Навида Афкари в ближайшее время будут введены санкции в отношении иранских официальных лиц.

Также новости "Сегодня" писали о том, что США расширили санкции против Ирана. Вашингтон пошел на такие меры, чтобы помешать поставкам в Тегеран, которые могут использоваться в ядерной, ракетной и военной программах.

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Напомним, США готовят персональныесанкции против чиновников Беларуси, причастных к репрессиям в стране и нарушениям прав человека.

Недавно США расширили список санкций, связанных с вмешательством в американские выборы. В список попали восемь граждан России.

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