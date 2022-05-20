США рассказали, как усилят бронированный кулак Европы

Путин мешает выводу американских войск из ЕС

И с американским контингентом у Путина пошло что-то не так... / Коллаж "Сегодня"

США оставят в Европе на неопределенное время свой 100-тысячный военный континент. Вывод этих войск напрямую зависит от поведения международного военного преступника Владимира Путина. А если он продолжит угрожать своим европейским соседям, то контингент может быть увеличен.

Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на несколько официальных лиц в Вашингтоне.

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Что известно

Ожидается, что США сохранят 100 000 военнослужащих в Европе в обозримом будущем, если только Россия не пойдет на эскалацию и не станет угрожать Швеции, Финляндии или членам НАТО.

Чиновники добавили, что это число может временно увеличиться, если НАТО решит проводить больше военных учений в регионе. Также США могут увеличить количестве своих военных баз в Европе, если изменится обстановка в плане безопасности. По словам официальных лиц, эти планы рассматриваются после встречи главнокомандующих вооруженных сил НАТО, которая недавно прошла в Брюсселе.

Усилили границы ЕС

Сообщается, что США увеличили свой общий контингент сил в Европе с примерно 60 000 военнослужащих до вторжения России в Украину до примерно 100 000 сейчас. Американские военные усилили свои позиции вдоль восточного фланга Европы, для поддержки НАТО и дальнейшего сдерживания России.

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