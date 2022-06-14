США решили отбросить Россию в темные времена средневековья

В ответ на агрессию Путина правительство США приняло новые меры

Власти США не хотят сотрудничать с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

США отказываются от сотрудничества с научным сообществом Российской Федерации. Так, Америка останавливает научно-технологическое сотрудничество с российскими государственными исследовательскими учреждениями и аффилированными с ними лицами.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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"В ответ на агрессию Путина правительство США приняло активные меры по ограничению двустороннего научно-технического сотрудничества с российским правительством", – сказано в заявлении.

Проекты, которые были начаты до февраля 2022 года, могут быть завершены.

Однако это касается только правительственных организаций США, которые финансируются из государственного бюджета или имеют гранты. Неправительственные организации могут сами решать, продолжать ли им сотрудничество с РФ.

"Мы будем продолжать осуждать всех виновных в ксенофобии и добиваться того, чтобы российские ученые, решившие покинуть Россию и/или остаться в США из-за своих убеждений, получали поддержку, а не подвергались дискриминации или стигматизации. Мы призываем американское и международное сообщество сделать то же самое", — подчеркнули в Белом доме.

Тем временем зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Бурляев предложил учить российских студентов трезвости. Для этого нужно ввести в программу "собриологию".

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"Из-за "окна в Европу", которое в России открыл Петр I, в стране начался алкогольно-наркотический апокалипсис. Петр открыл границы, к нам пришли иноземцы и начали спаивать", – заявил депутат.

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против Российской Федерации. Так, от SWIFT отключат несколько банков. Также страны ЕС откажутся от импорта. Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

Какие меры ввели?