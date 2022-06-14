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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США решили отбросить Россию в темные времена средневековья

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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14 июня, 23:09
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В ответ на агрессию Путина правительство США приняло новые меры
Власти США не хотят сотрудничать с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"
Власти США не хотят сотрудничать с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

США отказываются от сотрудничества с научным сообществом Российской Федерации. Так, Америка останавливает научно-технологическое сотрудничество с российскими государственными исследовательскими учреждениями и аффилированными с ними лицами.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

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"В ответ на агрессию Путина правительство США приняло активные меры по ограничению двустороннего научно-технического сотрудничества с российским правительством", – сказано в заявлении.

Проекты, которые были начаты до февраля 2022 года, могут быть завершены.

Однако это касается только правительственных организаций США, которые финансируются из государственного бюджета или имеют гранты. Неправительственные организации могут сами решать, продолжать ли им сотрудничество с РФ.

"Мы будем продолжать осуждать всех виновных в ксенофобии и добиваться того, чтобы российские ученые, решившие покинуть Россию и/или остаться в США из-за своих убеждений, получали поддержку, а не подвергались дискриминации или стигматизации. Мы призываем американское и международное сообщество сделать то же самое", — подчеркнули в Белом доме.

Тем временем зампред комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Николай Бурляев предложил учить российских студентов трезвости. Для этого нужно ввести в программу "собриологию".

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"Из-за "окна в Европу", которое в России открыл Петр I, в стране начался алкогольно-наркотический апокалипсис. Петр открыл границы, к нам пришли иноземцы и начали спаивать", – заявил депутат.

ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против Российской Федерации. Так, от SWIFT отключат несколько банков. Также страны ЕС откажутся от импорта. Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

Какие меры ввели?

  • Страны ЕС откажутся от импорта перевозимой по морю российской нефти в течение 6 месяцев, а от импорта нефтепродуктов – 8 месяцев.
  • Трубопроводной нефти санкции пока не касаются.
  • От SWIFT отключают Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк и Банк развития Беларуси.
  • ЕС приостанавливает вещание еще трех российских телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "Международный телецентр".
  • ЕС расширил список лиц и организаций РФ, которые попали под экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения.
  • ЕС запретит предоставлять России бухгалтерские, пиар и консультационные услуги. Также у РФ не будет доступа к облачным сервисам.

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Первый доброволец - Герой Украины… Георгий Тарасенко – командир добровольческого подразделения "Фрайкор". В 2014 году в возрасте 17 лет отправился на фронт защищать Украину, а через несколько лет создал добробат. Погиб в бою, защищая родную Харьковщину. Первый доброволец, удостоенный высшего звания с начала российского вторжения – Герой Украины. Посмертно.

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