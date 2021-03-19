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США решили поделиться "скандальной" AstraZeneca с соседними странами: залеживается на складах

19 марта, 02:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Вакцина до сих пор не получила разрешение на экстренное использование в США

США готовятся поставить 2,5 миллиона доз вакцины против коронавируса от AstraZeneca в Мексику, и еще 1,5 миллиона доз – в Канаду.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает The Associated Press.

По ее словам, приоритетом остается вакцинация населения США, однако, важным шагом для прекращения пандемии будет и улучшенная ситуация с коронавирусом в соседних странах.

Ранее президент США Джо Байден пообещал американцам, что за первые 60 дней его президентства населению введут 100 млн доз вакцин: "Я с гордостью объявляю, что завтра, через 58 дней после начала работы нашей администрации, мы достигнем нашей цели".

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Вакцина AstraZenecа до сих пор не получила разрешение на экстренное использование в США, из-за чего десятки миллионов доз вакцины залеживаются на американских складах.

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Как сообщалось ранее, страны Евросоюза массово останавливают использование препарата от коронавируса компании AstraZeneca. От вакцинации уже отказались в Дании, Норвегии, Италии, Исландии, Болгарии, Румынии, Таиланде и др. Стоит ли бояться британской разработки – читайте в нашем материале.

При этом есть государства, которые не стали этого делать и заявили о безопасности британского препарата. Среди них – и Украина.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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США вакцинация коронавирус AstraZeneca
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