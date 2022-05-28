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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США решились дать Украине дальнобойные пусковые установки – WSJ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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28 мая, 12:24
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Стало известно, когда американское вооружение поступит ВСУ
ВСУ получат от США далекобойные системы залпового огня.
ВСУ получат от США далекобойные системы залпового огня. / Фото: Коллаж: Сегодня

США поставят в Украину современные пусковые установки М270 MLRS и М142 Himars. Правительство США приняло предварительное решение. Это вооружение можно использовать и как реактивные системы залпового огня, и как оперативно-тактические ракетные комплексы.

Об этом сообщили американские чиновники на условиях анонимности, пишет Wall Street Journal.

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О решении начать поставки вооружения Украине администрация президента США Джо Байдена может объявить уже на следующей неделе.

По словам одного из чиновников, эти пусковые установки М270 MLRS и М142 Himars привезут в Украину через несколько недель. Еще не менее одной недели понадобится для обучения украинских офицеров, которые потом будут учить остальных украинских артиллеристов на месте.

Эти пусковые установки имеют большую дальность, чем любой из других РСЗО, имеющихся на вооружении ВСУ. М270 MLRS двигаются на гусеничном ходу, в то время как М142 Himars более мобильны и используют колесное шасси.

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Почему поставки этих установок так важны

Украинский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сказал американским журналистам, что ситуация на Донбассе может стать катастрофической в ближайшие недели, если поставки тяжелого вооружения не ускорить.

В украинской армии иссякают боеприпасы для советских пусковых установок "Смерч" и "Ураган", а около сотни американских гаубиц М777 калибра 155 мм недостаточно, чтобы превзойти огневой потенциал российских войск сосредоточенных вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

Почему США тянули с поставками современных пусковых установок

Украинское военное командование на протяжении нескольких недель убеждало американских партнеров согласовать предоставление этих установок. Однако в правительстве США ряд чиновников были обеспокоены тем, чтобы передавать с такими пусковыми установками совместимые с ними ракеты, имеющими дальность почти 300 километров (ATACMS).

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Американские чиновники опасались, что ВСУ могут начать вести огонь по критической инфраструктуре на территории России. А также по территориях Крыма и Донбасса, которые были оккупированы с 2014 года.

СМИ со ссылкой на источники сообщают, что администрация Байдена рассматривает предоставление таких установок только с такими боеприпасами, позволяющими использовать их как реактивные системы залпового огня, а не оперативно-тактические ракетные комплексы. Дальность этих боеприпасов – от 30 до 70 километров.

Данные установки позволят украинским защитникам вести огонь по оперативному тылу российских подразделений и бороться с подкреплениями второго эшелона. Кроме того, это повысит эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ при артиллерийском противостоянии в Донбассе.

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