США собирают данные об РФ и не понимают военную стратегию Украины – NYT

Американские шпионские агентства сосредотачивают свои усилия на сборе информации на враждебных правительствах

Американские шпионы следят за Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Американские спецслужбы имеют меньше информации, чем хотели бы, об операциях Украины, но имеют гораздо лучшее понимание состояния российских войск, их запланированных операций, успехов и неудач. Правительства часто скрывают информацию от общественности для обеспечения оперативной безопасности. Но эти информационные пробелы в правительстве США могут усложнить администрации Байдена принятие решения о том, как направлять военную помощь.

Об этом сообщает The New York Times.

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По словам американских официальных лиц, украинское правительство дало им доступ к нескольким секретным брифингам или подробностям об их оперативных планах, а украинские чиновники признали, что они не рассказали американцам всего.

Сейчас американские шпионские агентства сосредотачивают свои усилия по сбору информации на враждебных правительствах, таких как Россия.

В издании отметили, что администрация Байдена предложила новые возможности, такие как ракетно-артиллерийские системы, о которых президент Байден объявил на прошлой неделе. Сейчас Украина ожидает прибытия более мощных западных систем вооружения.

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Директор национальной разведки Эврил Д. Хейнс заявила, что "было очень трудно сказать", сколько дополнительной помощи может получить Украина.

"На самом деле, мы имеем большее понимание, пожалуй, с российской стороны, чем с украинской", – подчеркнула она.

Байден рассекретил разведданные, как США предупреждали Европу о вторжении РФ

Президент США Джо Байден отдал приказ о рассекречивании разведданных накануне вторжения России в Украину 24 февраля, так как заявления официальных лиц США о нападении были встречены американскими партнерами и союзниками со скептицизмом. Об этом сообщила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, передает CNN.

По ее словам, накануне полномасштабного нападения РФ представители разведки США объяснили ситуацию американским политикам. Но когда политики рассказали об этом своим коллегам из других стран, то им не поверили.

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"Когда мы объяснили нашим политикам, и наши политики пошли к своим коллегам, то обнаружили у тех изрядную долю скептицизма", – рассказала Хейнс.

В результате Джо Байден сказал, что необходимо выйти и поделиться как можно большим количеством информации:

"Президент вернулся к нам и сказал: "Вы должны выйти и поделиться как можно большим количеством информации, а также убедиться, что люди видят то, что видите вы, чтобы мы могли снова взаимодействовать и, возможно, иметь более продуктивные разговоры о том, как готовиться к потенциальному российскому вторжению", – подчеркнула Хейнс.

Ранее мы рассказывали, что президент США Джо Байден 1 июня официально объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Кроме того, президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон и союзники не планируют напрямую участвовать в войне России с Украиной. Кроме того, США не заинтересованы в начале войны между НАТО и РФ. Однако есть условие, при котором Вашингтон может стать стороной конфликта.