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США вернули Кубу в список спонсоров терроризма

11 января, 23:47

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году

США включили Кубу в список государств, которые оказывают поддержку международному терроризму.

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Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в Twitter.

"Необходимо прекратить продолжающуюся поддержку Кубой терроризма в Западном полушарии. Сегодня Соединенные Штаты возвращают Кубу в список государственных спонсоров терроризма", – написал Помпео.

Как считает госсекретарь США, это было сделано за неоднократную поддержку Гаваной "актов международного терроризма и укрытие террористов".

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К слову, США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности.

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Ранее мы писали, что США отменяют внутренние ограничения на сотрудничество с китайским Тайванем. Как заявил Помпео, такие меры были приняты в одностороннем порядке, чтобы "умиротворить коммунистические власти в Пекине".

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Куба США Майк Помпео
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