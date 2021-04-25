США временно закроют консульства в Турции, американцев предупредили об опасности

После признания геноцида армян Байденом находящимся в Турции гражданам США советуют проявлять повышенную осторожность

Госдепартамент Соединенных Штатов принял решение на два дня приостановить работу американского посольства и консульств на территории Турции после официального признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в 1915 году.

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Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Турции.

"В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, Генеральное консульство США в Стамбуле, Консульство США в Адане и Консульское агентство США в Измире будут закрыты для обычных услуг в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля", – говорится в сообщении.

В посольстве объяснили, что в ближайшие дни после заявления Байдена опасаются демонстраций и протестов у своих зданий.

Там также посоветовали находящимся в Турции гражданам США избегать территорий вокруг американских правительственных зданий и проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы.

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Ранее президент США Джо Байден сделал заявление в День памяти погибших во время геноцида 1915 года армян 24 апреля, после чего последовала негативная реакция турецких властей, а также Азербайджана.

Напомним, в декабре в Ираке обстреляли посольство Соединенных Штатов в зеленой зоне Багдада из ракетной установки "Катюша".

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