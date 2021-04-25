Українська
$ 28,06
33,81
  1. Мировые новости
  2. США

США временно закроют консульства в Турции, американцев предупредили об опасности

25 апреля, 06:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

После признания геноцида армян Байденом находящимся в Турции гражданам США советуют проявлять повышенную осторожность

Госдепартамент Соединенных Штатов принял решение на два дня приостановить работу американского посольства и консульств на территории Турции после официального признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в 1915 году.

Реклама

Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Турции.

"В качестве меры предосторожности посольство США в Анкаре, Генеральное консульство США в Стамбуле, Консульство США в Адане и Консульское агентство США в Измире будут закрыты для обычных услуг в понедельник, 26 апреля, и во вторник, 27 апреля", – говорится в сообщении.

В посольстве объяснили, что в ближайшие дни после заявления Байдена опасаются демонстраций и протестов у своих зданий.

Там также посоветовали находящимся в Турции гражданам США избегать территорий вокруг американских правительственных зданий и проявлять повышенную осторожность в местах, где могут собираться американцы или иностранцы.

В тренде
"Это позор": Грета Тунберг жестко раскритиковала мировых лидеров
Реклама

Ранее президент США Джо Байден сделал заявление в День памяти погибших во время геноцида 1915 года армян 24 апреля, после чего последовала негативная реакция турецких властей, а также Азербайджана.

Напомним, в декабре в Ираке обстреляли посольство Соединенных Штатов в зеленой зоне Багдада из ракетной установки "Катюша".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Турция посольство геноцид посольство США
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)
Месть США. Россия высылает из страны 10 дипломатов США (обновлено)Россия
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причина
Цены на нефть обвалились до минимума с начала апреля: в чем причинаЭкономика
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь Украине
Россия боится только одну страну: Кравчук рассказал, кто может помочь УкраинеВласть
США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь Байдена
США решили мириться с Россией? Еще раз разбираем речь БайденаСША
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в Украину
ЦРУ заявило о возможности военного вторжения России в УкраинуСША
Генерал США оценил вероятность нападения России на Украину
Генерал США оценил вероятность нападения России на УкраинуСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять