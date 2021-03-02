США введут новые санкции против России 2 марта – СМИ

США могут скоординировать свои санкции из-за отравления Навального с европейскими

Соединенные Штаты собираются ввести санкции против России, связанные с отравлением критика Кремля Алексея Навального, уже во вторник, 2 марта.

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Об этом сообщили два осведомленных источника, передает Reuters.

Собеседники агентства рассказали, что США вводят санкции на основании закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года, а также двух указов: изданного в марте 2014 года после вторжения России в Крым и от 2005 года – по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

Оба указа позволяют Соединенным Штатам заморозить американские активы виновных и фактически запретить компаниям и частным лицам США иметь с ними дело.

Источники сообщили, что о санкциях в отношении некоторых лиц будет объявлено уже во вторник, но конкретные имена назвать отказались.

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Еще один анонимный собеседник агентства рассказал, что действия США могут быть скоординированы с санкциями, которые во вторник может ввсети Европейский союз.

Напомним, ранее канал CNN со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что США намерены на этой неделе ввести санкции против России из-за тюремного заключения оппозиционера Алексея Навального.

Мы также писали, что в Европе хотят создать "список Навального", в который могут попасть люди, причастные к преследованию Навального и суду над ним.

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