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СЕГОДНЯ Мировые новости США

США ввели санкции против известного российского рынка даркнета

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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6 апреля, 03:07
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В Америке обеспокоены угрозой киберпреступности, которая исходит из РФ
В OFAC отметили, что Россия является раем для киберпреступников.
В OFAC отметили, что Россия является раем для киберпреступников. / Фото: pixabay.com, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении крупнейшего и самого известного в мире российского рынка даркнета Hydra Market.

Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

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"Рай для киберпреступников"

"Глобальная угроза киберпреступности и программ-вымогателей, которые исходят из России, а также способность криминальных лидеров безнаказанно там действовать, глубоко беспокоят США. Наши действия сегодня посылают преступникам сигнал о том, что вы не можете спрятаться в даркнете или на их форумах, и не можете спрятаться в России или где-либо еще в мире", – заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

В OFAC отметили, что Россия является "раем для киберпреступников". При этом действия против Hydra и Garantex основаны на недавних санкциях против бирж виртуальной валюты SUEX и CHATEX, обе из которых, как и Garantex, работали в Москве.

Операция против Hydra была совместной инициативой Министерства юстиции США, ФБР, Управления по борьбе с наркотиками, Налогового управления США по уголовным расследованиям, Службы расследований национальной безопасности, а также Федеральной уголовной полиции Германии, которая сегодня отключила серверы Hydra в Германии и конфисковала биткойны на сумму 25 млн долларов.

Что такое даркнет

Как отмечается, даркнеты – это интернет-сети, для доступа к которым люди используют специальное программное обеспечение так, чтобы скрыть личность людей и связанную с ними активность в интернете.

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Торговые площадки, расположенные в даркнете, почти все принимают виртуальную валюту в качестве оплаты за широкий спектр незаконных услуг и товаров.

Напомним, хакерская группа Anonymous нанесла еще один удар по инфраструктуре России. Кибератаке подвергся Липецкий механический завод, который производит продукцию оборонного назначения.

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ББМ 1858
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