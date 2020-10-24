США ввели санкции против российского института за хакерскую деятельность

Вашингтон объявил о введении санкций против российского Центрального НИИ химии и механики за разработку и распространение вирусного программного обеспечения Triton.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

Отмечается, что санкции введены по разделу 224 закона о противодействии противникам Америки путем санкций (CAATSA), против российского государственного научно-исследовательского учреждения, которое связанное с распространением разрушительного вредоносного программного обеспечения Triton.

"Правительство России продолжает вести опасную кибердеятельность, направленную против США и наших союзников", – сказал министр финансов Стивен Мнучин.

В свою очередь посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что считает нелегитимными санкции США.

"Полностью отрицаем выдвинутые администрацией обвинения против ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики". Вновь подчеркиваем нелегитимность любых односторонних рестрикций", – сказал Антонов.

По его словам, Россия не ведет наступательных операций в киберсфере.

"Призываем США отказаться от порочной практики голословных нападок. Исходим из того, что интересам наших стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности", – сообщил Антонов.

Отмечается, что программа Triton разработана специально для поражения систем безопасности, которые обеспечивают безопасное аварийное отключение производственных процессов на объектах критической инфраструктуры с целью защиты жизни людей.

Напомним, ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они распространяются и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Также Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, который известен, как "повар Путина".