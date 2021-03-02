США ввели санкции против России из-за Навального

США решили наказать Кремль за покушение и репрессии в отношении оппозиционера Алексея Навального.

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Об этом, как сообщает Politico, в ходе телефонного брифинга 2 марта заявил представитель Белого дома.

Новые меры введут в отношении семи высокопоставленных представителей российского правительства, но пока их имена называться не будут. Кроме того, в "черный список" попали и 14 организаций, причастных к производству биологического и химического оружия.

Их финансовые и другие активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а также запрещен въезд в эту страну.

Кроме того, в Белом доме заявили, что США не намерены добиваться "перезагрузки" отношений с РФ и пригрозили дальнейшими санкциями. В ближайшие недели ответят на ряд "дестабилизирующих действий" РФ по четырем аспектам.

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"Наши действия и действия наших партнеров должны ясно накладывать на Россию ответственность, когда она преступает границы, принятые и уважаемые другими странами", – заявили в американской администрации.

Напомним, незадолго до заявления Белого дома Совет ЕС тоже объявил о введении санкций в отношении РФ, наложив их на генпрокурора Игоря Краснова, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу Федеральной службы исполнения наказаний Александра Калашникова и командующего Росгвардией Виктора Золотова.

Напомним, что 2 февраля российский суд заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы. А 20 февраля политик проиграл апелляцию и был этапирован в исправительную колонии во Владимирской области РФ.

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