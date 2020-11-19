США ввели санкции против России за эксплуатацию рабочих из КНДР

Вашингтон заявил о требовании ко всем странам, где работают северокорейские рабочие, отправить их домой

США ввели санкции в отношении двух компаний из России, которые по данным Вашингтона причастны к вывозу из Северной Кореи рабочей силы и использованию принудительного труда.

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Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

Как уточняется, ограничения введены против российской строительной компании Mokran LLC, а также северокорейской корпорации Korea Cholsan General Trading Corporation, работающей в России.

Под санкции попали и три компании из КНДР, которые вывозят рабочих в Россию и Китай.

Все активы указанных компаний на территории Соединенных Штатов будут заморожены, американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес. При этом официальный Вашингтон заявил о требовании ко всем странам, где работают северокорейские рабочие, отправить их домой.

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Напомним, ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они распространяются и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Также Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, который известен как "повар Путина".

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