Українська
$ 28,26
33,44
  1. Мировые новости
  2. США

США ввели санкции против России за эксплуатацию рабочих из КНДР

19 ноября, 23:37

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Вашингтон заявил о требовании ко всем странам, где работают северокорейские рабочие, отправить их домой

США ввели санкции в отношении двух компаний из России, которые по данным Вашингтона причастны к вывозу из Северной Кореи рабочей силы и использованию принудительного труда.

Реклама

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

Как уточняется, ограничения введены против российской строительной компании Mokran LLC, а также северокорейской корпорации Korea Cholsan General Trading Corporation, работающей в России.

Под санкции попали и три компании из КНДР, которые вывозят рабочих в Россию и Китай.

В тренде
У Путина коронавирус? Россиян встревожил жуткий кашель президента (видео)

Все активы указанных компаний на территории Соединенных Штатов будут заморожены, американским гражданам и компаниям запрещается вести с ними бизнес. При этом официальный Вашингтон заявил о требовании ко всем странам, где работают северокорейские рабочие, отправить их домой.

Реклама

Напомним, ранее США расширили санкции в отношении проекта газопровода "Северный поток – 2". Теперь они распространяются и на фирмы, которые помогают в модернизации и установке оборудования на судах для укладки газопровода, а также в финансировании таких судов.

Также Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина, который известен как "повар Путина".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия США КНДР санкции
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекцию
Илон Маск сдал за сутки четыре теста на COVID-19. Два подтвердили инфекциюСША
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTech
Лекарства для богатых: в чем проблема вакцины Pfizer – BioNTechЕвросоюз
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической черты
ВОЗ напугана ростом COVID-19 в Европе: системы здравоохранения – у критической чертыЕвросоюз
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает Украине
Новая зона свободной торговли без США: что угрожает УкраинеЭкономика
Выборы в США: Трамп победил в штате Аляска
Выборы в США: Трамп победил в штате АляскаСША
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупили
Вакцина на исходе: 80% лекарства от коронавируса уже раскупилиСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять