США ввели санкции против российских компаний из-за оружия масового уничтожения

Власти Соединенных Штатов объявили во вторник, 24 ноября, о введении санкций против трех российских и двух китайских компаний, которые подозревают в нарушении запрета на продажу Ирану, Сирии и Северной Корее товаров, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения.

Реклама

Об этом сообщает DW.

Под штрафными мерами оказались российские АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group и китайские Chengdu Best New Materials Co Ltd. и Zibo Elim Trade Company.

Решение о введении санкций было принято еще 6 ноября, однако обнародовано оно только 24 ноября.

Согласно введенным мерам, государственным компаниям США запрещается продавать указанным компаниям продукцию военного назначения и оказывать им услуги, подпадающие под Акт о контроле за экспортом вооружений. Также запрещено оказывать им финансовую помощь и выдавать лицензии для получения экспортной продукции.

В тренде Два ключевых штата объявили Байдена победителем выборов

Реклама

Санкции вводятся на два года.

Отметим, АО "Авиазапчасть" специализируется на поставке за рубеж российской авиационной техники и последующем ее обслуживании; завод "Элекон" разрабатывает и производит электрические соединители и кабельные сборки; Nilco Group занимается оптовой торговлей зерном и углеводородами, а также оказывает морские международные транспортные услуги.

Напомним, ранее США такж ввели санкции в отношении двух компаний из России, которые по данным Вашингтона причастны к вывозу из Северной Кореи рабочей силы и использованию принудительного труда

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама