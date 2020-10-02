США ввели санкции против силовиков Лукашенко: кто в "черном списке"

Под рестрикции Штатов также попали члены ЦИКа Беларуси

Еще одна западная демократия решила надавить на власти Беларуси, и вот уже Соединенные Штаты ввели санкции против силовиков нелегитимного президента Александра Лукашенко.

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Об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Министр финансов Ствен Мнучин заявил, что демократические устремления белорусского народа выбирать своих лидеров и мирно реализовать свои права встретили насилие и угнетение со стороны белорусских властей. По его словам, США и их международные партнеры едины в том, чтобы заставить заплатить тех, кто годами подрывал белорусскую демократию.

Под рестрикции попали:

глава МВД Юрий Караев

замглавы МВД Александр Барсуков,

начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков

командир ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба

командующий внутренними войсками Юрий Назаренко

замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков

секретарь ЦИК Елены Дмухайло

заместитель главы ЦИК Вадим Ипатов.

Включение в "черный список" означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Великобритания и Канада тоже ввели санкции против шести силовиков из окружения Лукашенко, а также его старшего сына Виктора (советника по национальной безопасности) и Игоря Сергеенко (главы администрации президента Беларуси), однако не включили в "черный список" членов ЦИКа.

Также напомним, что санкции против 40 белорусских чиновников ввел Евросоюз.

Больше о том, что происходит в Беларуси, смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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