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США ввели санкции против Турции из-за российских ракетных систем

15 декабря, 02:11

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Турции назвали санкции "бессмысленными"

Соединенные Штаты в понедельник, 14 декабря, ввели санкции против турецкого Управления оборонной промышленности, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан Турции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

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Об этом сообщает Reuters.

Причиной введения санкций стала закупка Турцией у России ракетных систем С-400, от чего ее неоднократно предостерегали США.

"Несмотря на наши предупреждения, Турция продолжила закупку и испытания системы С-400 в России. Сегодняшние санкции против Турции демонстрируют, что США полностью соблюдают CAATSA. Мы не потерпим крупных сделок с оборонным сектором России",написал госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.

В Турции в ответ на введение санкций заявили, что односторонние санкции Соединенных Штатов и их отказ от диалога по этому вопросу, "как это подобает союзникам", бессмысленны.

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"Условия, из-за которых Турция приобрела системы С-400, хорошо известны. Сам президент Трамп много раз признавал, что покупка Турции была оправданной", – заявили в МИД Турции.

Там также пригрозили США ответом на их решение и призвали пересмотреть его.

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Россия США Турция санкции с-400 ракетные комплексы
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