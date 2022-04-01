Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости США

США вводят санкции против 120 организаций из РФ и Беларуси

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 апреля, 23:06
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Внесенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике США
Санкции связаны с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами/Фото: коллаж: "Сегодня"
Санкции связаны с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами/Фото: коллаж: "Сегодня"

США вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

Подробности

В сборнике официальных документов американского правительства говориться, что все внесенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов. Ранее в Белом доме сообщали, что включение в этот перечень означает, что данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Минторг США внесло в черный список в том числе КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД Беларуси.

Ведомство вносит юрлица из РФ в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации. Ведомство также вводит в отношении внесенных в черный список юрлиц РФ презумпцию отказа при выдаче экспортных лицензий.

Реклама

Кулеба и Блинкен обсудили новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили шаги для экономического и военного укрепления нашей страны, а также новые санкции против России.

"Обсудили с госсекретарем Блинкеном шаги по экономическому и военному укреплению Украины, чтобы мы могли продолжать эффективно отражать дальнейшие российские атаки. Благодарен США за уже оказанную поддержку. Наступают новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", – сообщил Кулеба.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 12:00 1 апреля
1
Личный состав 17700
Личный состав
2
Самолеты 143
Самолеты
3
Вертолеты 131
Вертолеты
4
Танки 625
Танки
5
ББМ 1751
ББМ
6
Артиллерия 316
Артиллерия
7
Средства ПВО 54
Средства ПВО
8
РСЗО 96
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 85
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1220
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Максим Кагал – доброволец Отдельного отряда специального назначения "Азов". В мирной жизни – известный украинский спортсмен, чемпион мира по кикбоксингу. Погиб во время защиты Мариуполя, прикрывая побратимов. Ему было 30 лет.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Кот Степан (конечно, Андреевич) - блогер-миллионник Инстаграма, ставший с начала войны волонтером. На странице Степана собирают финансовую помощь для различных фондов, которые спасают животных в Украине. Уже собрано около 300 тысяч гривен. Сейчас кот-блогер находится за границей (выехал с хозяйкой), но с каждым днем становится все популярнее.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять