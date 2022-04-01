США вводят санкции против 120 организаций из РФ и Беларуси

Внесенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике США

Санкции связаны с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами/Фото: коллаж: "Сегодня"

США вводят экспортные санкции против 120 структур из России и Беларуси, связанных с оборонным, аэрокосмическим и морским секторами.

Об этом сообщают росСМИ.

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В сборнике официальных документов американского правительства говориться, что все внесенные в черный список организации действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов. Ранее в Белом доме сообщали, что включение в этот перечень означает, что данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии, в которой в большинстве случаев им будет отказано.

Минторг США внесло в черный список в том числе КГБ Беларуси, спецподразделение КГБ "Альфа" и внутренние войска МВД Беларуси.

Ведомство вносит юрлица из РФ в черный список за приобретение запрещенной экспортными ограничениями продукции для поддержки военной модернизации. Ведомство также вводит в отношении внесенных в черный список юрлиц РФ презумпцию отказа при выдаче экспортных лицензий.

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Кулеба и Блинкен обсудили новые санкции против РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили шаги для экономического и военного укрепления нашей страны, а также новые санкции против России.

"Обсудили с госсекретарем Блинкеном шаги по экономическому и военному укреплению Украины, чтобы мы могли продолжать эффективно отражать дальнейшие российские атаки. Благодарен США за уже оказанную поддержку. Наступают новые удары по российской экономике, финансовой системе и торговле", – сообщил Кулеба.

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