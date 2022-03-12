США выделили Украине $200 млн на оборонные товары и обучение военных

Ранее был одобрен беспрецедентны в истории Америки пакет помощи нашей стране

Можно ожидать нового вооружения / Фото: Коллаж: Сегодня, Посольство США в Украине

12 марта США приняли решение еще на 200 млн долларов увеличить военную помощь Украине. Соответствующее поручение дал президент США Джо Байден госсекретарю Энтони Блинкену.

Об этом сообщает CNN.

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Что известно

Эта сумму выделяется нашей стране на оборонные товары и услуги, включая военное образование и подготовку.

По словам представителя Белого дома, таким образом увеличивается сумма, выделенная Украине в качестве помощи в сфере безопасности в прошлом году в размере 1,2 миллиарда долларов. Ранее в этом месяце администрация санкционировала выделение средств на сумму 350 миллионов долларов, что, как сообщил журналистам представитель администрации президента США, является "крупнейшим пакетом президентской помощи в истории".

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