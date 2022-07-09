Байден одобрил новый пакет помощи Украине на $400 млн: что получим

Вооружение для Украины уже изымается из складов

Джо Байден (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент США подписал приказ о выделении нового пакета помощи для Украины на 400 миллионов долларов.

Об этом сообщает Пентагон.

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В документе говорится, что американский лидер делегирует полномочия Государственному секретарю по передаче помощи на 400 миллионов долларов США для Украины "на предметы оборонного назначения и услуги Министерства обороны, а также военное образование и подготовку".

В новый пакет помощи войдут четыре новых системы HIMARS, 3 тактические машины, 1000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, противобатарейные системы и запчасти.

"Это новый тип 155-мм артиллерийских боеприпасов. Он обладает большей точностью. Он предлагает Украине точную возможность поражать конкретные цели. Он сэкономит боеприпасы. Он будет более эффективным за счет точности. Это дальнейшее развитие нашей поддержки Украины в этой битве на Донбассе", – сказал высокопоставленный представитель министерства обороны во время брифинга в Пентагоне.

Тот же чиновник отметил, что высокоточные снаряды для использования в гаубичных артиллерийских системах, уже имеющихся в Украине, уже используются американскими военными и имеются в их собственном арсенале.

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Сколько всего США выделили в поддержку Украины

В Пентагоне также подвели итоги военной помощи, которую уже предоставили защитникам Украины. Всего за две недели она уже достигла 2,2 миллиарда долларов. В целом с начала правления администрации Байдена это государство выделило примерно 8 миллиардов долларов на помощь нашим воинам.

Следует заметить, что речь идет не только о помощи оружием. Также оплачивают учения, необходимые для работы наших военных с оснащением стран НАТО.

Ранее мы сообщали, что у Байдена рассказали, кто будет принимать решение о переговорах между Украиной и РФ.

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Также напомним, на что жители США готовы ради помощи Украине.