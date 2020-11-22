США выходят из Договора об открытом небе: что это значит

Американцы уведомили участников Договора о своем решении еще шесть месяцев назад

С сегодняшнего дня США перестают быть участником Договора об открытом небе после того, как истек шестимесячный срок с момента уведомления президентом США Дональдом Трампом стран-участниц о выходе американцев из соглашения.

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Полгода назад, 21 мая, американский лидер заявил, что его страна выходит из Договора. Он сетовал на то, что Россия не выполняет условия документа. Однако он не исключал вероятности возвращения к этому Договору или заключения нового.

Именно спустя шесть месяцев после официального уведомления партнерам по Договору истекает действие соглашения для американцев.

Что это за Договор и от чего отказываются США. Многосторонний Договор по открытому небу подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Договор заключен с целью "содействия открытости в военной деятельности и упрочения международной безопасности путем реализации мер укрепления доверия и стабильности на основе сотрудничества по созданию режима открытого неба". В частности, в рамках договора действует система квот на облеты.

С сегодняшнего дня США не могут совершать инспекционные облеты территорий стран-участниц Договора, а также получать от них доступ к полученным во время полетов данным. Однако в России все равно уверены, что американцы будут получать данные от своих союзников по НАТО, которые остаются в Договоре.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее намерение выхода США из Договора об открытом небе комментировали украинские дипломаты. МИД Украины напомнил о важности Договора и выступал за продолжение его действия.

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