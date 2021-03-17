США закупят у AstraZeneca лекарство от COVID-19

Компания утверждает, что ее лекарство может защитить от коронавируса

Шведско-британская компания AstraZeneca заключила договор c правительством Соединенных Штатов на поставку основанного на антителах препарата для лечения COVID-19 – AZD7442, на общую сумму 205 млн долларов.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что договор заключен на основе договоренностей, достигнутых с Минобороны и Минздравом США еще в октябре 2020 года.

Изначально планировалась поставка 100 тыс. доз AZD7442, позже AstraZeneca договорилась с Пентагоном о приобретении им еще 100 тыс. доз. Согласно же уже заключенному договору, США в 2021 году приобретут 700 тыс. доз препарата.

В компании утверждают, что их препарат обеспечивает надежную защиту тем, кто не может быть вакцинирован от COVID-19.

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"Комбинация антител длительного действия может предложить почти немедленную защиту тем, кто не может быть вакцинирован, как для предотвращения инфекции, так и для лечения болезни у пациентов, уже инфицированных вирусом", – уверен исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио.

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Он подчеркнул, что поддержка правительства США очень важна для ускорения разработки AZD7442, который "станет важным инструментом в борьбе с COVID-19".

Тем временем многие страны принимают решение приостановить использование вакцины от коронавируса AstraZenecaиз-за сообщений о смертях якобы после вакцинации этим препаратом. Но нет доказательств того, что эта вакцина способствует возникновению у некоторых людей тромбов.

В то же время многие государства продолжают вакцинацию населения препаратом AstraZeneca, среди них – и Украина.

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