США запустили проект по сбору доказательств военных преступлений РФ в Украине

Программа включает документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников

США помогут Украине расследовать преступления РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Государственный департамент США объявил о создании проекта Conflict Observatory — для сбора, анализа и предоставления широкого доступа к доказательствам совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

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Подробности

Программа включает документирование, проверку и распространение свидетельств из открытых источников.

"Conflict Observatory будет анализировать и сохранять общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую через социальные сети, в соответствии с международными правовыми стандартами, для использования в текущих и будущих механизмах подотчетности. Это включает в себя поддержание строгих процедур цепочки поставок для будущих гражданских и уголовных судебных процессов в соответствующих юрисдикциях. Онлайн-платформа будет открыто публиковать документацию Conflict Observatory, чтобы помочь опровергнуть усилия России по дезинформации и пролить свет на злоупотребления", — говорится в сообщении.

Программа создается с первоначальными инвестициями в размере 6 миллионов долларов США, а в будущем финансирование будет поступать от Европейской инициативы по демократической устойчивости (EDRI).

В марте Белый дом объявил о выделении EDRI не менее 320 миллионов долларов для укрепления демократической устойчивости, продвижения усилий по борьбе с коррупцией и поощрения соблюдения прав человека в Украине и регионе.

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"Эта новая программа наблюдения за конфликтами является частью ряда усилий правительства США как на национальном, так и на международном уровнях, направленных на обеспечение ответственности за ужасающие действия России в будущем. ... Мы ожидаем, что другие международные партнерские организации присоединятся по мере реализации программы. Отчеты и анализы будут доступны онлайн на веб-сайте ConflictObservatory.org", — добавили в Госдепе.

США выделили $40 млрд для Украины – на что пойдут средства?

По словам президента Украины Владимира Зеленского, средства будут использованы максимально быстро и без бюрократии для усиления защиты Украины. Прежде всего они пойдут на оружие и боеприпасы для нас, оборудование. Но не только. Это также поддержка расследования военных преступлений Российской Федерации, оккупантов, поддержка дипломатической работы и тому подобное.

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