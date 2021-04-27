США заставили Россию понервничать из-за катера в Черном море

В Черное море для "поддержки союзников и партнеров по НАТО" вошел катер катер береговой охраны США USCG м.

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Об этом сообщили 27 апреля в пресс-службе Шестого флота США

"Гамильтон" стал первым катером береговой охраны США в Черном море за 13 лет – в последний раз сюда в 2008 году заходил USCGC Dallas.

Катер USCGC Hamilton / Фото: Flickr

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Перед этим он совершил логистические заходы в порты итальянского Неаполя и испанской Роты, а также участвовал в совместных учениях с эсминцем USS Roosvelt в Эгейском море.

Катера Hamilton – универсальны, способны выполнять различные операции, включая оборонные, правоохранительные, поисково-спасательные и исследовательские

В Министерстве обороны РФ уже заявили, что Черноморский флот начал следить за американским кораблем.

Напомним, что ранее в этом месяце в рамках обычного патрулирования операции в Черном море провели ракетный крейсер США USS Monterey и ракетный эсминец USS Thomas Hudner.