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Нагорный Карабах. США призвали Турцию не вмешиваться в конфликт

14 октября, 21:06

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В Госдепе знают о помощи Турции Азербайджану в конфликте с Арменией

Соединенные Штаты следят за тем что происходит в Нагорном Карабахе и у них есть информация, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану в конфликте.

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Об этом заявил на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы следим за тем, что там происходит. Мы видели сообщения о гибели гражданских лиц. Мы видели, что Турция начала обеспечивать подкрепление Азербайджану", – сказал глава Госдепа.

Он добавил, что Вашингтон призывает Турцию и другие страны не вмешиваться в конфликт.

"Мы обратились ко всем международным игрокам с тем, чтобы они не вмешивались в ситуацию в регионе", – заявил Помпео.

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В то же время, по его словам, Соединенные Штаты по-прежнему привержены оказанию помощи Азербайджану и Армении в достижении мирного и устойчивого урегулирования их конфликта.

Напомним, ранее Греция обвинила Турцию в причастности к Нагорно-Карабахскому конфликту и в новой незаконной деятельности на континентальном шельфе Средиземного моря.

В то же время президент Турции Эрджеп Эрдоган заявил, что эскалация в Нагорном Карабахе связана с попытками ограничить возможности Анкары в Средиземноморье.

Активные боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. С тех пор бои продолжаются, несмотря на заключенное в октябре перемирие.

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