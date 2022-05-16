Стальные птички из США прибыли в Украину для охоты на оккупантов

Вашингтон начал поставки авиации в Украину

США начали передавать Украине авиацию. / Фото: Коллаж: Сегодня

США передали Украине три вертолета Ми-17. Они уже прибыли в нашу страну и выполняют боевые задачи. Об этом сообщил журналист американского журнала Foreign Policy Джек Детч в Twitter.

Также, по словам журналиста, в Украину уже прибыли 60% из 209 тысяч снарядов для 155-мм гаубиц, которые были обещаны Украине в рамках этого пакета.

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"Украина получила еще три вертолета Ми-17 советских времен, и они уже выполняли боевые задачи", – написал Детч.

Как известно, Ми-8 – один из самых массовых вертолетов в истории авиации. Это многоцелевая машина, ее различные модификации пригодны для ударных целей, перевозки людей и грузов, проведения спасательных и других специальных операций. Ми-17 – экспортная модификация этого вертолета.

США начали поставлять авиацию в Украину. Фото: US Army

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Помощь Украине от США

США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину начали активнее предоставлять нашему государству новую финансовую помощь. Законопроект о передаче $40 млрд уже одобрила Палата представителей Конгресса США. Теперь его должен утвердить Сенат.

Помощь направят не только на украинскую армию:

$6 млрд - направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие;

- направят на обучение украинских военных, оборудование и оружие; по $8,7 млрд - на поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину;

- на поддержку украинской экономики и пополнение американской техники, отправленной в Украину; $3,9 млрд - на деятельность контингента США в Европе и разведку.

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