Стало известно, какие решения Трампа отменит Байден в день инаугурации

Дональд Трамп, Джо Байден. Выборы президента США-2020 / Фото: Сегодня

Новый президент США Джо Байден в первые дни своего пребывания в должности отменит или пересмотрит спорные политические решения администрации Трампа.

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Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на заявление главы администрации Рона Клейна.

В день инаугурации Байден планирует:

Отменить ограничения Трампа на иммиграцию из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Снова присоединиться к Парижскому климатическому соглашению.

Потребовать носить маски на федеральной собственности и во время межгосударственных поездок.

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Продлить мораторий на выплату студенческих ссуд. А также предотвратить выселения 25 млн пострадавших от коронакризиса арендаторов по всей стране.

Клейн сказал, что Байден "примет меры, чтобы не только обратить вспять самый серьезный ущерб, нанесенный администрацией Трампа, но и чтобы начать движение страны вперед".

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Кроме того, одним из заместителей главы Госдепа может стать экс-помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд, которая не раз высказывала симпатию украинской Революции Достоинства.

Ранее Байден пообещал самую необычную в истории инаугурацию: "Американцы будут гордиться".

Команда новоизбранного президента Джо Байдена готовится к инаугурации и запланировала специальное телешоу с участием мировых звезд. Ведущим мероприятия станет актер Том Хэнкс:

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