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Украинский конкурент Falcon Маска: когда запустят ракету Alpha

23 октября, 18:50

Виталий Семченко Виталий Семченко

Сейчас специалисты завершают подготовку пусковой площадки

Первый запуск украино-американской ракеты Alpha состоится 22 декабря с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

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Об этом заявил соучредитель компании Firefly Aerospace Том Маркусик, передает CNBC.

По его словам, сейчас специалисты завершают подготовку пусковой площадки SLC-2.

"Наша конструкция была тщательно проверена, поскольку по ее эксплуатации было выдвинуто много требований. Я думаю, нам стоит ожидать полный успех при первом запуске", — подчеркнул Маркусик.

Отмечается, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций альтернативной датой запуска станет 31 декабря текущего года.

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Напомним, Firefly Aerospace принадлежит украинцу Максу Полякову. Центральный офис находится в Остине, Техас, а R&D-центр — в Днепре.

Одна из разработок компании – двухступенчатая ракета-носитель Alpha, предназначенная для запуска в космос грузов весом до 1 тыс. кг. С 2021 года Firefly планирует запускать по две ракеты в месяц, а основным грузом Alpha будут малые спутники.

Ранее мы рассказывали, что украинская авиакосмическая отрасль сегодня может предложить для освоения космоса.

Также "Сегодня" писал, что россиянам на МКС отключили систему подачи кислорода.

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