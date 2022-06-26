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СЕГОДНЯ Мировые новости США

Стало известно о типах патрульных катеров, которые передаст Пентагон Украине

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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26 июня, 02:04
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Эти катера рассчитаны на перевозку 20 человек (6 членов экипажа и десант из 14 бойцов)
Катера трех разных типов. Коллаж "Сегодня"
Катера трех разных типов. Коллаж "Сегодня"

Пентагон намерен передать Украине в рамках нового пакета военной помощи 18 речных патрульных катеров.

Об этом сообщает mil.in.ua.

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Подробности

Как отмечается на сайте Министерства обороны США, это будут катера трех разных типов. Планируется к передаче два 35-футовых "небольших речных судна", шесть 40-футовых морских катеров и 10 34-футовых патрульных катеров Dauntless Sea Ark. 35-футовые "небольшие речные суда" это SURC (Small Unit Riverine Craft). Это бронированный катер, используемый Корпусом морской пехоты США для контроля прибрежных вод и речных акваторий.

SURC может перевозить 16 бойцов и развивать скорость до 39 узлов (72 км/ч). Катер имеет три точки для установки оружия – пулеметов или автоматических гранатометов.

Силовая установка SURC состоит из дизельных двигателей Yanmar 6LY2A-STP и водометов Hamilton HJ292.

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Катер создан компанией Raytheon Naval & Maritime Integrated Systems. А подрядчиком компании является SAFE Boats. Эти катера рассчитаны на перевозку 20 человек (6 членов экипажа и десант из 14 бойцов). Силовая установка катера – 440 сильных двигателя Yanmar и водометы.

Отвод украинских войск из Северодонецка позволит нашим военным занять лучшие позиции для дальнейшей обороны. К такому мнению пришел представитель Министерства обороны США. Чиновник отметил, что российские военные вместо полномасштабного наступления на всех фронтах только "дюйм за дюймом" продвигаются по Донбассу.

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