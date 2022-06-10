Стало известно, почему генсек НАТО отменил встречу с Шольцем

Йенс Столтенберг из-за болезни проведет запланированные переговоры дистанционно

Генсек заболел / Фото: Коллаж: Сегодня

Генсек НАТО Йенс Столтенберг экстренно отменил свой визит в Берлин из-за заражения опоясывающим лишаем. Об этом со ссылкой на представителя Альянса пишет Reuters.

"У него диагностирован опоясывающий лишай, который может возникнуть после COVID-19, и он работает из дома", – сказал представитель НАТО.

Что такое опоясывающий лишай

Это заболевание, которое имеет острый инфекционный характер и заразное для окружающих, характеризующееся односторонними герпетиформными высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом. Возбудитель – вирус ветряной оспы.

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Предыстория

9 июня генсек НАТО должен был прибыть в Германию для встречи с канцлером Олафом Шольцем, а также с министром обороны Кристин Ламбрехт. В центре внимания встречи должно было быть обсуждение подготовки к саммиту НАТО, который состоится в Мадриде в конце июня.

Саммит НАТО

Саммит НАТО пройдет в Мадриде с 28 по 30 июня. Новая стратегическая концепция Альянса, которую планируется принять на саммите, будет включать Китай, а также изменение отношения к России. На мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден. Помимо стран НАТО, Швеции и Финляндии, подтвердили также свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина ожидает от саммита НАТО "чуда", но тут же добавил, что предпосылок для этого нет. Какое именно чудо может произойти, министр не рассказал, отметив лишь, что вопрос касается позиции НАТО по отношению к Украине.