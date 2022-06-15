"Ставки слишком высоки". Остин открыл "Рамштайн-3" грозным намеком

Вторжение России в Украину произошло в "ключевой" момент, поэтому союзники не могут упустить из виду трехмесячный конфликт, сказал глава Пентагона

Мы не можем медлить с помощью Украине - Остин. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече Контактной группы по обороне Украины призвал не ослаблять поставки оружия. По его словам, Запад должен усиливать военную поддержку Украины и не медлить, ведь ставки очень высоки – широкомасштабное вторжение России ставит под угрозу безопасность Европы и мировой порядок, основанный на правилах.

Речь Остина транслировалась на Youtube-канале Украина 24.

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"Я благодарен значительной военной помощи, которую контактная группа (стран формата "Рамштайн". – Ред.) уже предоставила. Но мы не можем себе позволить медлить и терять темп – ставки очень высоки", – сказал он.

По словам Остина, Россия сосредоточила внимание на Донбассе, использует дальнобойное оружие и продолжает неизбирательные бомбежки. Он отметил, что находится в тесном контакте с министром обороны Алексеем Резниковым и старается удовлетворить потребности украинских сил, в частности в дальнобойном оружии.

Кроме того, Остин напомнил, что США поставляли Украине гаубицы, вертолеты, контрбатарейные радары, Javelin и другое оружие. По его словам, Вашингтон намерен еще больше расширять возможности украинской армии, в частности, будет поставлять РСЗО HIMARS.

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"Это (поставки HIMARS. – Ред.) значительно усилит возможности Украины. Особенно в комбинации с дополнительными поставками "натовских" ракетных систем от Великобритании и других партнеров", – сказал он.

Остин призвал участников встречи приложить еще большие усилия, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя, своих граждан и свою территорию.

"Мы должны усилить нашу общую преданность самозащите Украины и мы должны подталкивать себя даже еще сильнее, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя, своих граждан и свою территорию. Но не надо ошибаться: неспровоцированное и неоправданное вторжение России не только представляет опасность для Украины, это и угроза европейской безопасности", – подчеркнул Остин.

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