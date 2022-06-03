Столтенберг рассказал, чем закончится война РФ против Украины

Генсек НАТО отметил, что наша страна и дальше нуждается в поддержке от Альянса

Столтенберг знает, как закончится война в Украине/Фото: коллаж: "Сегодня"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война, которую 24 февраля развязала Россия против Украины, "окончится за столом переговоров".

Об этом он сказал после встречи с президентом США Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне, сообщает CNN.

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"Войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долгосрочной перспективе", — сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что это превратилось в "войну на истощение", в которой украинцы "платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя", но "Россия несет большие потери". Он похвалил США за лидерство и поддержку Украины, а также лидерство в поддержке Трансатлантического альянса. По его словам, поддержка США "изменяет ситуацию на поле боя каждый день".

"Президент Путин хотел меньше НАТО, и потому он вторгся в Украину, но получает больше", — добавил Столтенберг.

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НАТО не ожидает мести со стороны России из-за того, что Соединенные Штаты Америки передают Украине современное вооружение. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Нет, я этого не предполагаю, потому что то, что делают союзники НАТО и НАТО — это предоставление поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, а это право закреплено в договоре ООН", — сказал Столтенберг.

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