Сторонники Трампа массово перепощивают фейковое видео в доказательство нарушений на выборах

Видео разместил на своей странице также адвокат президента Джулиани

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и другие влиятельные республиканцы поделились видео из TikTok в качестве доказательства мошенничества с бюллетенями на выборах президента США, но видео оказалось шуточным.

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Об этом пишет Insider.

Издание отмечает, что вирусное видео было впервые опубликовано в TikTok пользователем @bigchoppadoe на прошлой неделе. В нем мужчина в неоновом желтом жилете рвет то, что, по его словам, является избирательным бюллетенем за "Дональда Тупого Трампа". Над видео написано: "Отправить вирус" со смеющимися смайликами.

Оригинальное видео в TikTok уже заблокировали, но его записи продолжают распространяться в YouTube, Facebook, Instagram и Twitter. Его автор уже объяснил, что снял видео просто в шутку.

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В то же время версия видео, которую ретвитнул Руди Джулиани, всего через несколько часов после публикации набрала свыше 100 тыс. просмотров и она до сих пор не помечена, как неправдивая.

Многие влиятельные сторонники Трампа распространяют это видео, веря в его правдивость, с подписями: "Целостность этой страны была поставлена под угрозу! Истина сделает нас свободными"; "Отвратительно" и пр.

Издание сообщает, что в Сети в качестве доказательств нарушений на выборах распространяют и другие видео с фейками.

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