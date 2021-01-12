Сторонники Трампа массово уходят в Telegram

Американцы начали активно скачивать приложение Telegram после того, как в него "переехал" действующий президент США Дональд Трамп. Трампу пришлось это сделать на фоне блокировок его аккаунтов в социальных сетяхиз-за событий у Капитолия в Вашингтоне 6 января.
В итоге Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США, сообщает The Telegraph.
Росту популярности мессенджера также поспособствовали:
- отключение популярной среди сторонников Трампа социальной сети Parler;
- изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.
Читайте также: Чем заменить WhatsApp – 5 альтернативных мессенджеров
В трендеПапа Римский расширил права женщин
Напомним, 7 января Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за столкновений в Капитолии 6 января, приведших к смертям, которым предшествовали призывы "защитить честность выборов" действующего президента.
9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump, которой пользовался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своем посту.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк