Сторонники Трампа массово уходят в Telegram

Мессенджер стал вторым по популярности приложением в американских Google Play и App Store

Американцы начали активно скачивать приложение Telegram после того, как в него "переехал" действующий президент США Дональд Трамп. Трампу пришлось это сделать на фоне блокировок его аккаунтов в социальных сетяхиз-за событий у Капитолия в Вашингтоне 6 января.

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В итоге Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США, сообщает The Telegraph.

Росту популярности мессенджера также поспособствовали:

отключение популярной среди сторонников Трампа социальной сети Parler;

изменение политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp.

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Напомним, 7 января Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа из-за столкновений в Капитолии 6 января, приведших к смертям, которым предшествовали призывы "защитить честность выборов" действующего президента.

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9 января социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учетную запись @realDonaldTrump, которой пользовался президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своем посту.

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