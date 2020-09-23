"Странный момент для США": в Сенате удивлены решением по новому послу в Беларуси

Комитет Сената США одобрил не только кандидатуру посла в Украине, но и поддержал возможного нового посла в Беларуси. Хотя и не все были в восторге от этого решения ввиду напряженных отношений между странами.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

Так, американские сенаторы проголосовали за Джули Фишер, которая может возглавить дипмиссию в Беларуси. Однако не все довольны таким решением – против ее кандидатуры выступил сенатор-демократ Крис Мерфи.

"Я выступаю против этой кандидатуры. Мы остановили дипломатические отношения с Беларусью из-за попыток Лукашенко прижать демократию, права человека и свободу СМИ. Очевидно, мы находимся в тяжелом кризисе сегодня, но это странный момент для США, чтобы восстанавливать отношения с правительством Беларуси, которое грубо подавляет протестующих на улицах", – сказал политик.

Напомним, что и США готовят санкции против чиновников Беларуси. Отметим, что сейчас под американскими санкциями находятся 16 белорусских чиновников, включая президента страны Александра Лукашенко. Ограничения включают запрет на въезд в США и заморозку активов на их территории. Но скоро могут быть приняты новые меры.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Европарламент принял резолюцию по Беларуси, в которой отказался признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Европейцы отмечают, что белорусские выборы прошли с вопиющими нарушениями.

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