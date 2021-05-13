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Стягивают тяжелую артиллерию. США поймали Россию на лжи о Крыме

13 мая, 20:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российские войска продолжают перебрасывать тяжелые вооружения на оккупированный полуостров

Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Россия заявляет, что отвела войск от границы с Украиной, но продолжает перебрасывать тяжелые вооружения в оккупированный Крым.

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Об этом заявила и.о. главы миссии США при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлер.

"Россия недавно перебросила в Крым десантно-штурмовую авиацию, танки Т-72Б3, 120-мм минометы, 122-мм гаубицы, бронетехнику и прочие вооружения и технику. Более того, Россия продолжает призывать в армию тысячи молодых жителей Крыма", – сказала Розенсток-Силлер на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Она также отметила ухудшение с правами человека на оккупированном полуострове и призвала РФ прекратить репрессии в Крыму, освободить украинских политзаключенных, прекратить милитаризацию и оккупацию Крыма, а также вывести войска и технику с востока Украины.

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"США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем оккупацию Крыма Россией", – добавила Элизабет Розенсток-Силлер.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Россия перебросила в Азово-Черноморский регион 15 кораблей Каспийской флотилии, включая артиллерийские корабли и десантные катера.

Также в апреле США через ОБСЕ потребовали от России разблокировать Керченский пролив и прекратить эскалацию войны на Донбассе.

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