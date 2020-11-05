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Суд в Мичигане отклонил иск штаба Трампа о приостановке подсчета голосов в штате

5 ноября, 20:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Суд в Мичигане отклонил иск штаба президента-респубдиканца Дональда Трампа о приостановке подсчета голосов в штате. Судья Синтия Стивенс вынесла решение устно, письменное решение ожидается в пятницу, 6 ноября.

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Об этом сообщает Reuters.

Победа в этом штате даст кандидату 16 голосов выборщиков. Сейчас там лидирует демократ Джо Байден, у него 50,6% поддержки избирателей – 2 788 425 голосов, в то время как у республиканца Дональда Трампа – 47,8% поддержки (2 639 035 голосов). Т.е., разрыв составляет около 150 тысяч голосов.

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